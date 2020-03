ULTIMISSIMA/Coronavirus, i prezzi di mascherine e gel saranno imposti per legge nel decreto

Il nuovo decreto del Governo prevede una norma apposita per fissare il prezzo di vendita di questi dispositivi di protezione in modo da impedire le speculazioni.

Il decreto Salva Economia in approvazione oggi dovrebbe varare l’imposizione dei prezzi di mascherine e gel disinfettanti entro un range prestabilito.

Questo consentirà di evitare speculazioni e arginare il fenomeno delle vendite a prezzi folli che si sta registrando negli ultimi giorni di fronte alla scarsità di questi dispositivi di protezione e alla massiccia domanda che proviene da tutte le parti d’Italia.

Secondo la bozza del provvedimento predisposta per la riunione di Governo e visionata dall’agenzia stampa Adnkronos, i prezzi massimi di vendita al pubblico saranno di 6,5 euro per le mascherine di tipo Ffp2 – già sufficienti per prevenire la maggior parte delle diffusioni di particelle – e di 9,5 euro per quelle di tipo Ffp3, dotate di maggior potere filtrante e dunque in grado di garantire una maggior protezione dall’infezione del coronavirus.

Per i gel disinfettanti, si prevede un prezzo di 4 euro per una confezione da 250 ml, pari a un quarto di litro.