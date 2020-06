Blitz a sorpresa della Municipale per sanzionare gli automobilisti indisciplinati

Serata di superlavoro per la Polizia Municipale di Bacoli che è impegnata in un’operazione a sorpresa di contrasto all’illegalità diffusa nelle zone di Lungolago e Baia, nei week end preso letteralmente d’assalto da numerosi giovani per la movida.

Nel corso dei controlli i caschi bianchi bacolesi, guidati dal comandante Marialba Leone, hanno sanzionato numerose automobilisti in divieto di sosta e per infrazioni varie al codice della strada.

Il blitz a sorpresa dei vigili urbani è cominciato da Baia per, poi, proseguire su via Lungolago e via Miliscola.