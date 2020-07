L’appuntamento è per domani, lunedì 20 luglio, alle ore 20 al Complesso Play Off di Lucrino

“Uno contro Zero” è un monologo teatrale, è un omaggio al mito, al simbolo e alla leggenda di un campione della pallanuoto italiano: Enzo D’Angelo.

La storia straordinaria del pallanuotista che ha vinto 5 scudetti (uno da allenatore) e una Coppa dei Campioni con la Canottieri Napoli, l’argento olimpico a Montreal ’76 e il bronzo mondiale a Calì ’75, con la nazionale, verrà rievocata sul palcoscenico attraverso la voce Geremia Longobardo, che presterà anche il volto al racconto di vita dell’atleta, dalla nascita a Baia alla dipartita prematura a Parigi. Sullo sfondo della scrittura uno spaccato di storia italiana.

L’idea è nata assieme a Mario Cutolo, – ci dice Geremia Longobardo – abbiamo giocato a pallanuoto nei nostri anni giovanili. Enzo D’Angelo per tutti noi era veramente un modello. Credo sia lo sportivo fegreo più vincente di tutti i tempi. Lo spettacolo è un omaggio a lui, alla sua vita ai suoi successi, ai momenti belli e anche a quelli più difficili. Abbiamo fatto tantissime interviste alla famiglia D’Angelo che ringrazio, ma anche a tanti suoi amici e compagni di squadra. Franco Cossu, che è l’autore del testo, ha preso questo materiale per poi rielaborarlo in una storia meravigliosa. Rosario Giglio è un regista generosissimo che si è tuffato (a proposito di pallanuoto) completamente in questo viaggio ed è veramente una gioia essere diretto da lui. L’organizzazione generale – continua – e la produzione esecutiva sono affidate alla Compagnia Solot, una delle realtà più belle e significative della scena italiana. La pallanuoto non è mai stata “rappresentata” in teatro, in tv o al cinema (a parte Palombella Rossa l’indimenticabile capolavoro di Nanni Moretti), a me fa pensare sempre al nostro paese, inteso come nazione ma anche come Campi Flegrei. C’è un sommerso e un emerso, in questo faticosissimo sport. E proprio come succede nella nostra meravigliosa e complessa terra, il sommerso deve venire fuori. Ci sono ricchezze, – conclude Geremia – bellezze, talenti, capacità che devono assolutamente riemergere. Soprattutto in questo momento storico.

