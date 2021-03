Da qualche giorno è iniziata la campagna di vaccinazione Covid per gli over 70. I cittadini flegrei, già dalla settimana scorsa, hanno prenotato l’inoculazione attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Campania.

Come ogni novità, non sono mancati i problemi nell’organizzazione. Centinaia di cittadini in attesa per ore al freddo all’esterno dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Molti dei quali anche malati con patologie importanti che rischiano la vita per farsi un vaccino.

“E’ una vergogna” – è il grido d’allarme generalizzato di molte persone in attesa. “Perchè noi bacolesi e montesi non possiamo vaccinarci al Fusaro? “. In effetti è strano il modo che la Regione sta organizzando le vaccinazioni con cittadini di Bacoli e di Monte di Procida che sono dovute andare anche a Frattamaggiore.

E in tutto questo i sindaci che fanno? Dormono? Hanno capito che ci sono anziani al freddo perchè l’Asl è disorganizzata? state facendo qualcosa per ridurre i tempi di attesa?

Aggiornamento ore 12:58: Il sindaco di Bacoli ha chiesto lo spostamento delle vaccinazioni dei bacolesi al centro vaccinazioni del Fusaro. Si attende la risposta dell’Asl.