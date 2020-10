Il Verona sfida in un derby tutto veneto il Venezia nel Terzo turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Derby veneto in Coppa Italia: per il terzo turno della competizione, si gioca Hellas Verona – Venezia allo stadio “Bentegodi”.

RISULTATO finale: Verona-Venezia 6-4 d.c.r. (41′ Ilic, 59′ Salcedo Mora, 84′ Johnsen, 87′ Capello, 99′ Modolo, 113′ Vieira)

Rigori: 3-1 Verona

Il match Verona-Venezia, valevole per il terzo di Coppa Italia. sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su Rai Play, piattaforma disponibile sul sito della Rai per pc e notebook e tramite app per mobile e tablet. Potrete seguire, inoltre, la diretta testuale del match su questa pagina

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-VENEZIA



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Faraoni, Magnani, Empereur; Ruegg, Vieria, Ilić, Lazovic; Barak, Zaccagni; Salcedo. A disposizione: Silvestri, Berardi, Dimarco, Udogie, Terracciano, Cancellieri, Dawidowicz, Bracelli, Pierobon, Amione, Tameze, Colley.All.: Ivan Jurić

VENEZIA (4-3-3): Pomini; Crnigoj, Svoboda, Cremonesi, Marino; Bjarkason, Rossi, Capello; Di Mariano, Forte, Harvey. A disposizione: Lezzerini, Ferrarini, Vacca, Serena, Aramu, Modolo, Fiordilino, Johnsen, Maleh, Ceccaroni. All.: Paolo Zanetti